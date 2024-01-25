Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Чугунков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Афимья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитин

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитин

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Симан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитин

Смерть
Неизвестно
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