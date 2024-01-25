Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Афимья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1820
Сын: Симан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никитин
Смерть
Неизвестно