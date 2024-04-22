Яков Никитин
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Никита Никитин
Мать: Марья Иевлеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Алена Алексеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Степанида Яковлева
Мать ребёнка: Алена Алексеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Устинья Яковлева
Мать ребёнка: Алена Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Меланья Яковлева
Мать ребёнка: Алена Алексеева
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Афимья Яковлева
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Симан Яковлев
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
1830