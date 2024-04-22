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Яков Никитин

Место рождения

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Никита Никитин

Мать: Марья Иевлеева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Алена Алексеева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Степанида Яковлева

Мать ребёнка: Алена Алексеева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Устинья Яковлева

Мать ребёнка: Алена Алексеева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Меланья Яковлева

Мать ребёнка: Алена Алексеева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Чугунков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Агафья

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Афимья Яковлева

Мать ребёнка: Агафья

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Агафья

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Симан Яковлев

Мать ребёнка: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
1830
Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
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