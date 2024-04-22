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Чугунков Иван Яковлев

Место рождения

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Яков Никитин

Мать: Агафья

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Февронья Дементьева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Февронья Дементьева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Влас Иванов

Мать ребёнка: Февронья Дементьева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Февронья Дементьева

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чугунов Данила Иванов

Мать ребёнка: Февронья Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Дементьева

Смерть
Неизвестно
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