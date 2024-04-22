Чугунков Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Яков Никитин
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Февронья Дементьева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Февронья Дементьева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Влас Иванов
Мать ребёнка: Февронья Дементьева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Февронья Дементьева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Февронья Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Дементьева
Смерть
Неизвестно