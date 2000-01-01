Головизнин Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1816
Сын: Головизнин Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Головизнин Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Афанасья Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Головизнин Прокопей Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головизнина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно