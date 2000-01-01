Головизнин Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Головизнин Григорий Сименович

Мать: Головизнина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Головизнин Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Головизнин Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Афанасья Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Головизнин Прокопей Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Анисья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Анисья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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