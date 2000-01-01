Головизнина Анисья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Анисья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Головизнин Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Головизнин Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Афанасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Головизнин Прокопей Дмитриевич

Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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