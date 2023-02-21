Головизнин Никифор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна
Рождение ребёнка
24.12.1844
Сын: Головизнин Степан Никифорович
Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна
Рождение ребёнка
01.08.1846
Сын: Головизнин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Головизнин Акинф Никифорович
Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно