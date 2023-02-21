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Головизнин Никифор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Головизнин Дмитрий Григорьевич

Мать: Головизнина Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна

Рождение ребёнка
24.12.1844

Сын: Головизнин Степан Никифорович

Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна

Рождение ребёнка
01.08.1846

Сын: Головизнин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Головизнин Акинф Никифорович

Мать ребёнка: Головизнина Аксинья Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Аксинья Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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