Головизнина Аксинья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Аксинья Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.12.1844

Сын: Головизнин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1846

Сын: Головизнин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Головизнин Акинф Никифорович

Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Никифор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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