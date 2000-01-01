Головизнина Аксинья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.12.1844
Сын: Головизнин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1846
Сын: Головизнин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Головизнин Акинф Никифорович
Отец ребёнка: Головизнин Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно