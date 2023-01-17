Головизнина (Филимонова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Филимонов Василий Евсеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1798
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800
Сын: Головизнин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Головизнин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Головизнин Козьма Григорьевич
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Головизнин Гаврило Григорьевич
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Головизнин Василей Григорьевич
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Головизнин Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Смерть
После 1841