Головизнина (Филимонова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Филимонова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1841

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Филимонов Василий Евсеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1798

Муж: Головизнин Григорий Сименович

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Головизнин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Головизнин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Головизнин Козьма Григорьевич

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Головизнин Гаврило Григорьевич

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Головизнин Василей Григорьевич

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Головизнин Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Смерть
После 1841
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