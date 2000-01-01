Головизнин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Головизнин Григорий Сименович

Мать: Головизнина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Головизнин Михей Иванович

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Евдокия Якимовна

Смерть
1848
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