Головизнин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1824
Сын: Головизнин Михей Иванович
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848