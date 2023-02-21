Головизнина Евдокия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Евдокия Якимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Головизнин Михей Иванович

Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Иван Григорьевич

Смерть
После 1857
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