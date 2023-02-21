Головизнина Евдокия Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Головизнин Михей Иванович
Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Головизнин Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857