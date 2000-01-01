Головизнин Михей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти04.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1851
Сын: Головизнин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головизнина ?
Смерть
04.01.1883