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Головизнин Михей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

04.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Головизнин Иван Григорьевич

Мать: Головизнина Евдокия Якимовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1851

Сын: Головизнин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина ?

Смерть
04.01.1883
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