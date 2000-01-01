Головизнина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнина Евдокия Ивановна

Головизнина Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1851

Сын: Головизнин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Михей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close