Головизнина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1851
Сын: Головизнин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Михей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно