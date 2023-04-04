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Уткин Степан Савельев

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Уткин Савелий

Мать: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1890

Сын: Уткин Яков Степанов

Мать ребёнка: Уткина Варвара Ефремовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Уткин Иван Степанов

Мать ребёнка: Уткина Варвара Ефремовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наталья Степанова

Мать ребёнка: Уткина Варвара Ефремовна

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Варвара Ефремовна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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