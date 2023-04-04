Уткин Степан Савельев
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Уткин Савелий
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1890
Сын: Уткин Яков Степанов
Мать ребёнка: Уткина Варвара Ефремовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Уткин Иван Степанов
Мать ребёнка: Уткина Варвара Ефремовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наталья Степанова
Мать ребёнка: Уткина Варвара Ефремовна
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Варвара Ефремовна
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно