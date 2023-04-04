Уткин Савелий
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно