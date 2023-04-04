Уткин Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Савелий

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Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1858

Сын: Уткин Андрей Савельев

Мать ребёнка: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1870

Сын: Уткин Степан Савельев

Мать ребёнка: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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