Уткина Варвара Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Уткин Яков Степанов
Отец ребёнка: Уткин Степан Савельев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Уткин Иван Степанов
Отец ребёнка: Уткин Степан Савельев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Уткин Степан Савельев
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно