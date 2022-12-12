Кошкин Яков Трофимович....
Место рождения
Дата рождения02.03.1892
Дата смерти06.07.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1892
Отец: Кошкин Трофим Матвеевич
Мать: Кошкина Ольга Фёдоровна
Военная служба
1914
призван в царскую армию на войну
Военная служба
28.04.1915
д. Чернолицы; передовой перевязочный питательный пункт
ранен/контужен Воинская часть 2-й Заамурский пограничный пехотный полк Звание рядовой
Рождение ребёнка
Около ?.02.1923
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.03.1923
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1924
Сын: Кошкин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
19.01.1931
Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.07.1934
Похороны
Неизвестно