Кошкин Яков Трофимович.... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Яков Трофимович....

Кошкин Яков Трофимович....

avatar

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.03.1892

Дата смерти

06.07.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1892

Отец: Кошкин Трофим Матвеевич

Мать: Кошкина Ольга Фёдоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
1914
призван в царскую армию на войну
Военная служба
28.04.1915
д. Чернолицы; передовой перевязочный питательный пункт
ранен/контужен Воинская часть 2-й Заамурский пограничный пехотный полк Звание рядовой
Рождение ребёнка
Около ?.02.1923

Сын: Кошкин Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ташов, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.03.1923

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1924

Сын: Кошкин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна

Ташов, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1931

Сын: Кошкин Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Кошкина Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.07.1934
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close