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Кошкин Юрий Яковлевич

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Место рождения

Ташов, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около ?.02.1923

Дата смерти

18.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1923

Отец: Кошкин Яков Трофимович....

Мать: не указана

Ташов, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.01.1943
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, Синявинские торфоразработки, восточная опушка леса
Фамилия Кошкин Имя Юрий Отчество Яковлевич Дата рождения/Возраст __.__.1923 Место рождения Кировская обл., г. Советск Дата и место призыва Кожвинский РВК, Коми АССР, Кожвинский р-н П... Показать все
Похороны
Неизвестно
Ленинградска область Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Песочная братская могила
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