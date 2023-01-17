Кошкин Юрий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1923
Дата смерти18.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около ?.02.1923
Отец: Кошкин Яков Трофимович....
Мать: не указана
Смерть
18.01.1943
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, Синявинские торфоразработки, восточная опушка леса
Фамилия Кошкин Имя Юрий Отчество Яковлевич Дата рождения/Возраст __.__.1923 Место рождения Кировская обл., г. Советск Дата и место призыва Кожвинский РВК, Коми АССР, Кожвинский р-н П... Показать все
Похороны
Неизвестно
Ленинградска область Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Песочная братская могила