Кошкина Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ольга Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

16.08.1918

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кошкин Филип Трофимович

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Клевцова Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1888

Сын: Кошкин Даниил Трофимович

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.03.1892

Сын: Кошкин Яков Трофимович....

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.08.1918
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