Кошкина Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти16.08.1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Клевцова Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич
Рождение ребёнка
15.12.1888
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич
Рождение ребёнка
02.03.1892
Сын: Кошкин Яков Трофимович....
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Матвеевич
Смерть
16.08.1918