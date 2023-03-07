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Кошкин Трофим Матвеевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.04.1853

Дата смерти

04.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853

Отец: Кошкин Матвей Анисимович

Мать: Кошкина Авдотья Никифоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кошкин Филип Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Клевцова Варвара Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1888

Сын: Кошкин Даниил Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.03.1892

Сын: Кошкин Яков Трофимович....

Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.10.1918
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