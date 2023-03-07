Кошкин Трофим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1853
Дата смерти04.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Клевцова Варвара Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.12.1888
Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.03.1892
Сын: Кошкин Яков Трофимович....
Мать ребёнка: Кошкина Ольга Фёдоровна
Смерть
04.10.1918