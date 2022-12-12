Кошкин Даниил Трофимович
Место рождения
Дата рождения15.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1888
Отец: Кошкин Трофим Матвеевич
Мать: Кошкина Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кошкин Василий Даниилович
Мать ребёнка: Кошкина Епистимья Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Данииловна
Мать ребёнка: Кошкина Епистимья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно