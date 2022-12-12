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Кошкин Даниил Трофимович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1888

Отец: Кошкин Трофим Матвеевич

Мать: Кошкина Ольга Фёдоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кошкин Василий Даниилович

Мать ребёнка: Кошкина Епистимья Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Данииловна

Мать ребёнка: Кошкина Епистимья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Епистимья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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