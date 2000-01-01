Кошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна
Место рожденияд. Курбатовая
Дата рождения1887
Дата смерти02.11.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Отмахов Василий
Мать: не указана
д. Курбатовая
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кошкин Василий Даниилович
Отец ребёнка: Кошкин Даниил Трофимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Данииловна
Отец ребёнка: Кошкин Даниил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1914
Причина смерти: от чахотки