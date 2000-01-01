Кошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна

Кошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна

avatar

Место рождения

д. Курбатовая

Дата рождения

1887

Дата смерти

02.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Отмахов Василий

Мать: не указана

д. Курбатовая
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кошкин Василий Даниилович

Отец ребёнка: Кошкин Даниил Трофимович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Данииловна

Отец ребёнка: Кошкин Даниил Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Даниил Трофимович

Смерть
02.11.1914
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close