Черняев Севириан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Черняев Иван
Мать: Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Василий
Мать ребёнка: Зеленская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Зеленская Александра Михайловна
Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно