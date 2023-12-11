Черняев Севириан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Севириан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Черняев Иван

Мать: Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Василий

Мать ребёнка: Зеленская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Зеленская Александра Михайловна

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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