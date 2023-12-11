Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Павел
Отец ребёнка: Черняев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Черняев Иван
Рождение ребёнка
1866
Сын: Черняев Севириан
Отец ребёнка: Черняев Иван
Смерть
Неизвестно