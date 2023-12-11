Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Павел

Отец ребёнка: Черняев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Черняев Иван

Рождение ребёнка
1866

Сын: Черняев Севириан

Отец ребёнка: Черняев Иван

Смерть
Неизвестно

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