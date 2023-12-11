Черняев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Черняев Леонтий

Мать: Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Павел

Мать ребёнка: Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Черняев Севириан

Мать ребёнка: Васса Яковлевна

Смерть
1906

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