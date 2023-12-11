Черняев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Черняев Леонтий
Мать: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Павел
Мать ребёнка: Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Черняев Севириан
Мать ребёнка: Васса Яковлевна
Смерть
1906