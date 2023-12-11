Зеленская Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленская Александра Михайловна

Место рождения

Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Василий

Отец ребёнка: Черняев Севириан

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Черняев Севириан

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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