Зеленская Александра Михайловна
Место рожденияПольша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Василий
Отец ребёнка: Черняев Севириан
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Черняев Севириан
Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно