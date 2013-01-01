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Короткая Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сычев Яков Гр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Короткий Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткая Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Короткий Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Короткий Иван Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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