Короткая Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Сычев Яков Гр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткая Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Алексей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Короткий Иван Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно