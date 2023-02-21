Сычев Яков Гр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычев Гр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Короткая Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантюхина Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычев Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно