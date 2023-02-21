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Сычев Яков Гр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычев Гр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Короткая Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантюхина Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Иларион Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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