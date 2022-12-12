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Мишина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Короткий Иван Лаврентьевич

Мать: Короткая Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.03.1949

Дочь: Чистякова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.01.?

Дочь: Евдокимова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Николай Афанасьевич

Смерть
2013
Наумово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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