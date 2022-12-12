Мишина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1949
Дочь: Чистякова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Евдокимова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мишин Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013
Наумово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область