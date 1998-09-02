Чистякова Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1949

Дата смерти

02.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949

Отец: Мишин Николай Афанасьевич

Мать: Мишина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1969

Сын: Марченков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Марченков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
31.03.1980

Сын: Чистяков Константин Александрович

Отец ребёнка: Чистяков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченков Николай Алексеевич

Смерть
02.09.1998
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