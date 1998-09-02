Чистякова Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1949
Дата смерти02.09.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949
Отец: Мишин Николай Афанасьевич
Мать: Мишина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1969
Сын: Марченков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Марченков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.03.1980
Сын: Чистяков Константин Александрович
Отец ребёнка: Чистяков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистяков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1998