Марченков Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1947
Дата смерти27.12.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1947
Рождение ребёнка
15.04.1969
Сын: Марченков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Чистякова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
18.04.1975
Дочь: Важенина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Марченкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2017