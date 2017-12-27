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Марченков Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1947

Дата смерти

27.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1947

Отец: Марченков Алексей Савельевич

Мать: Марченкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1969

Сын: Марченков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чистякова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1975

Дочь: Важенина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Марченкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Лидия Николаевна

Смерть
27.12.2017
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