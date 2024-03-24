Синицын Григорий Иоаннов
Место рождения
Дата рождения19.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1883
Бракосочетание
26.01.1901
Жена: Синицына Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Мария Григориева
Мать ребёнка: Синицына Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Зинаида Григориева
Мать ребёнка: Синицына Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Синицына Мария Иоанновна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак станицы Голубевской (Борохудзир)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно