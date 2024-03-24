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Синицын Григорий Иоаннов

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Место рождения

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

19.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1883

Отец: Синицын Иоанн Евграфович

Мать: Синицына Наталия Петровна

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Синицына Мария Иоанновна

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Мария Григориева

Мать ребёнка: Синицына Мария Иоанновна

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Зинаида Григориева

Мать ребёнка: Синицына Мария Иоанновна

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Синицына Мария Иоанновна

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак станицы Голубевской (Борохудзир)
Место жительства
Неизвестно
Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
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