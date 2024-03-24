Синицына (Барышова) Мария Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Барышов Иоанн Семионов
Бракосочетание
26.01.1901
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Мария Григориева
Отец ребёнка: Синицын Григорий Иоаннов
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Зинаида Григориева
Отец ребёнка: Синицын Григорий Иоаннов
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Синицын Григорий Иоаннов
Смерть
Неизвестно