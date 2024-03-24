Синицына (Барышова) Мария Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Барышова) Мария Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Барышов Иоанн Семионов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Синицын Григорий Иоаннов

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Мария Григориева

Отец ребёнка: Синицын Григорий Иоаннов

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Зинаида Григориева

Отец ребёнка: Синицын Григорий Иоаннов

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Синицын Григорий Иоаннов

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
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