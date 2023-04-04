Синицын Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Павел Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Раиса Карповна

Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Раиса Карповна

Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Раиса Карповна

село Васильевка
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Раиса Карповна

Тольятти, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Раиса Карповна

Смерть
Неизвестно
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