Синицын Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1948
Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1949
Тольятти, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
1953
село Васильевка
Рождение ребёнка
1956
Тольятти, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Раиса Карповна
Смерть
Неизвестно