Синицына Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1882

Сын: Синицын Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Синицын Иоанн Евграфович

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
19.04.1883

Сын: Синицын Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Синицын Иоанн Евграфович

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
26.09.1886

Дочь: Евгения Иоаннова

Отец ребёнка: Синицын Иоанн Евграфович

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Иоанн Евграфович

Смерть
Неизвестно
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