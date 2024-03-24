Синицына Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1882
Сын: Синицын Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Синицын Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
19.04.1883
Отец ребёнка: Синицын Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
26.09.1886
Дочь: Евгения Иоаннова
Отец ребёнка: Синицын Иоанн Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно