Плохих Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохих Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1861 ст.

Сын: Плохих Матвей Илиодорович

Отец ребёнка: Плохих Илиодор Матвеевич

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
ГАСО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 253 Метрическая книга Рождество-Богородицкой церкви Невьянского завода за 1861 год (л. 231) Часть первая (л. 242 об.-243) № 32. Родился 3/крещен 13 июня – Матвей Родители: Невь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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