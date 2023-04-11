Плохих Илиодор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Плохих Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1861 ст.
Сын: Плохих Матвей Илиодорович
Мать ребёнка: Плохих Агафья Васильевна
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
ГАСО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 253 Метрическая книга Рождество-Богородицкой церкви Невьянского завода за 1861 год (л. 231) Часть первая (л. 242 об.-243) № 32. Родился 3/крещен 13 июня – Матвей Родители: Невь... Показать все
Смерть
Неизвестно