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Плохих Матвей Илиодорович

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Место рождения

Невьянск, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

03.06.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1861 ст.

Отец: Плохих Илиодор Матвеевич

Мать: Плохих Агафья Васильевна

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
ГАСО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 253 Метрическая книга Рождество-Богородицкой церкви Невьянского завода за 1861 год (л. 231) Часть первая (л. 242 об.-243) № 32. Родился 3/крещен 13 июня – Матвей Родители: Невь... Показать все
Смерть
Неизвестно
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