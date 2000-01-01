Валявина Марья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Валявин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Валявин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно