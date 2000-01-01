Валявина Марья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина Марья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Валявин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Валявин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Валявин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Валявин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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