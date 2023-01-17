Валявин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Валявин Пётр Фёдорович
Мать: Валявина Агафья Семёнова
Рождение ребёнка
?.03.1841
Рождение ребёнка
08.03.1842
Сын: Валявин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.10.1844
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова
Рождение ребёнка
08.03.1846
Рождение ребёнка
13.02.1848
Сын: Валявин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова
Рождение ребёнка
28.08.1849
Рождение ребёнка
09.04.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1853
Рождение ребёнка
25.04.1856
Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова
Рождение ребёнка
13.04.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валявина Марья Павлова
Смерть
Неизвестно