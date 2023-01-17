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Валявин Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Валявин Пётр Фёдорович

Мать: Валявина Агафья Семёнова

Рождение ребёнка
?.03.1841

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Рождение ребёнка
08.03.1842

Сын: Валявин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.10.1844

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1844

Сын: Валявин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Рождение ребёнка
08.03.1846

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1848

Сын: Валявин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1849

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Рождение ребёнка
09.04.1851

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1853

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Рождение ребёнка
25.04.1856

Сын: Валявин Семён Васильевич

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1861

Мать ребёнка: Валявина Марья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Марья Павлова

Смерть
Неизвестно
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