Лапокина (Смоляк) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения10.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1971
Рождение ребёнка
10.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекушин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1992
Дочь: Щеблетова Галина Александровна
Отец ребёнка: Чекушин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.2001
Дочь: Лапокина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Лапокин Владимир Александрович