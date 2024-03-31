Лапокина (Смоляк) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапокина (Смоляк) Ольга Александровна

Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

10.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1971

Отец: Смоляк Александр Иванович

Мать: Смоляк Галина Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекушин Александр Васильевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.03.1992

Дочь: Щеблетова Галина Александровна

Отец ребёнка: Чекушин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.2001

Дочь: Лапокина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Лапокин Владимир Александрович

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