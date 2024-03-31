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Чекушин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1964

Отец: Чекушин Василий Валентинович

Мать: Чекушина Наталья Африкановна

Рождение ребёнка
10.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапокина Ольга Александровна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.03.1992

Дочь: Щеблетова Галина Александровна

Мать ребёнка: Лапокина Ольга Александровна

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