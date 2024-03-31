Чекушин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1964
Рождение ребёнка
10.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапокина Ольга Александровна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.03.1992
Дочь: Щеблетова Галина Александровна
Мать ребёнка: Лапокина Ольга Александровна