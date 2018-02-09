Смоляк Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1951
Дата смерти09.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951
Мать: Смоляк Раиса Степановна
Рождение ребёнка
10.01.1971
Дочь: Лапокина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Смоляк Галина Алексеевна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.03.?
Сын: Смоляк Александр Александрович
Мать ребёнка: Смоляк Галина Алексеевна
Смерть
09.02.2018