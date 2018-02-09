Смоляк Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляк Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1951

Дата смерти

09.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951

Отец: не указан

Мать: Смоляк Раиса Степановна

Рождение ребёнка
10.01.1971

Дочь: Лапокина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Смоляк Галина Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.03.?

Сын: Смоляк Александр Александрович

Мать ребёнка: Смоляк Галина Алексеевна

Смерть
09.02.2018
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