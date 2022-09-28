Смоляк (Кузнецова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1946
Дата смерти28.09.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1946
Рождение ребёнка
10.01.1971
Дочь: Лапокина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Смоляк Александр Иванович
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.03.?
Сын: Смоляк Александр Александрович
Отец ребёнка: Смоляк Александр Иванович
Смерть
28.09.2022