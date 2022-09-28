Смоляк (Кузнецова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляк (Кузнецова) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1946

Дата смерти

28.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1946

Отец: Кузнецов Алексей Васильевич

Мать: Кузнецова Анна Перфирьевна

Рождение ребёнка
10.01.1971

Дочь: Лапокина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Смоляк Александр Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.03.?

Сын: Смоляк Александр Александрович

Отец ребёнка: Смоляк Александр Иванович

Смерть
28.09.2022
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