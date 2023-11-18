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Галицкая Александра Васильевна

Место рождения

Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо|Орловская обл., Брянский р-н, д. Сельцо

Дата рождения

06.05.1901

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901

Отец: Попов Василий

Мать: не указана

Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо|Орловская обл., Брянский р-н, д. Сельцо
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галицкая Алла Ивановна

Отец ребёнка: Галицкий Иван Павлович

Бытошь Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.02.1925

Сын: Галицкий Евгений Иванович

Отец ребёнка: Галицкий Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галицкий Иван Павлович

Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва
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