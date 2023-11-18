Галицкая Александра Васильевна
Место рожденияБрянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо|Орловская обл., Брянский р-н, д. Сельцо
Дата рождения06.05.1901
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901
Отец: Попов Василий
Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Сельцо|Орловская обл., Брянский р-н, д. Сельцо
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галицкая Алла Ивановна
Отец ребёнка: Галицкий Иван Павлович
Бытошь Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.02.1925
Сын: Галицкий Евгений Иванович
Отец ребёнка: Галицкий Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва