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Галицкий Иван Павлович

Место рождения

д. Зимницы, Куйбышевский район, Калужская область

Дата рождения

09.02.1897

Дата смерти

08.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зимницы, Куйбышевский район, Калужская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галицкая Алла Ивановна

Мать ребёнка: Галицкая Александра Васильевна

Бытошь Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.02.1925

Сын: Галицкий Евгений Иванович

Мать ребёнка: Галицкая Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галицкая Александра Васильевна

Смерть
08.03.1987
Москва, город федерального значения Москва
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