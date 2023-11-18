Галицкий Иван Павлович
Место рожденияд. Зимницы, Куйбышевский район, Калужская область
Дата рождения09.02.1897
Дата смерти08.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зимницы, Куйбышевский район, Калужская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галицкая Алла Ивановна
Мать ребёнка: Галицкая Александра Васильевна
Бытошь Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.02.1925
Сын: Галицкий Евгений Иванович
Мать ребёнка: Галицкая Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1987
Москва, город федерального значения Москва