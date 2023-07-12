Карлова (Скосырская) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Скосырская) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Скосырский Егор Зиновьевич

Мать: Шихалева Софья Степановна

Рождение ребёнка
26.06.1952

Сын: Карлов Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Карлов Семён

Рождение ребёнка
15.01.1956

Дочь: Карлова Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Карлов Семён

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Семён

Смерть
Неизвестно
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