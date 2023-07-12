Карлова (Скосырская) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
26.06.1952
Отец ребёнка: Карлов Семён
Рождение ребёнка
15.01.1956
Дочь: Карлова Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Карлов Семён
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлов Семён
Смерть
Неизвестно