Карлов Сергей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Сергей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1952

Дата смерти

11.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1952

Отец: Карлов Семён

Мать: Карлова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карлова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Карлова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Карлова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Ольга Михайловна

Смерть
11.11.1998
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