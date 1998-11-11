Карлов Сергей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1952
Дата смерти11.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1952
Отец: Карлов Семён
Мать: Карлова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Карлова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Карлова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлова Ольга Михайловна
Смерть
11.11.1998