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Скосырский Егор Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1889

Дата смерти

12.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1889

Отец: Скосырский Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1919

Дочь: Скосырская Таисия Егоровна

Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна

Рождение ребёнка
24.08.1922

Дочь: Скосырская Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна

Рождение ребёнка
14.12.1926

Сын: Скосырский Илья Егорович

Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Карлова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Скосырский Александр Егорович

Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна

Рождение ребёнка
22.04.1937

Сын: Скосырский Николай Егорович

Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихалева Софья Степановна

Смерть
12.01.1957
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