Скосырский Егор Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1889
Дата смерти12.01.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1889
Отец: Скосырский Зиновий
Рождение ребёнка
22.10.1919
Дочь: Скосырская Таисия Егоровна
Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна
Рождение ребёнка
24.08.1922
Дочь: Скосырская Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна
Рождение ребёнка
14.12.1926
Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Карлова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Скосырский Александр Егорович
Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна
Рождение ребёнка
22.04.1937
Сын: Скосырский Николай Егорович
Мать ребёнка: Шихалева Софья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1957