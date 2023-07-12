Скосырский Зиновий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1889
Сын: Скосырский Егор Зиновьевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Скосырский Николай Зиновьевич
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скосырский Прокопий Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усольцева Ефимия Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосырская Наталья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно