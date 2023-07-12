Скосырский Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырский Зиновий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1889

Сын: Скосырский Егор Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Скосырский Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скосырский Прокопий Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усольцева Ефимия Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скосырская Наталья Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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