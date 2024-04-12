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Карлова Ирина Семёновна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

15.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1956

Отец: Карлов Семён

Мать: Карлова Анна Егоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Неминующих Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Неминующих Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1977

Сын: Неминующих Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Неминующих Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1989

Сын: Саламатов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Саламатов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неминующих Сергей Васильевич

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