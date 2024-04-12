Карлова Ирина Семёновна
Место рождения
Дата рождения15.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1956
Отец: Карлов Семён
Мать: Карлова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Неминующих Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Неминующих Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1977
Сын: Неминующих Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Неминующих Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1989
Сын: Саламатов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Саламатов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламатов Николай
Бракосочетание
Неизвестно